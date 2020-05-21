BDDK’dan altın alımında ertesi gün hesaba aktarma kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), altın alımı işlemlerine dair önemli bir karara imza attı. Bugün duyurulan ve yarından itibaren geçerli olacak karara göre, gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılması ve/veya kullanıma açılması bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilecek.

Kararın gerekçesi olarak “finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını temin etmek” ifadeleri kullanıldı.

BDDK, 21 Mayıs 2019’da da, gerçek kişilerin bankalardan 100 bin dolar üzerinde döviz alma işlemlerinin 24 saat sonra hesaplara geçme kararı almıştı. Kurum açıklamasında amaçlarının günde birden çok al-sat yaparak dövizi hareketlendirenler olduğunu söylemişti.

Tera Yatırım’dan ekonomist Enver Erkan, 100 gram üzeri altın alımı yapıldığında hesaba 1 gün sonra geçeceğini belirterek “Bu karar gün içi işlemlerin önüne geçer. Aynı gün gün içi fiyat hareketine bakarak alım yapmanız mümkün olmayacak. Fiziki işlemlere yönelim artacaktır” dedi.

Valör, işlemin yapılış tarihi ile gerçekleşme tarihi arasındaki farkı tanımlamak için kullanılıyor. Valör tarihi, işlemin fiilen gerçekleştiği tarih anlamına geliyor.