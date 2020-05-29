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Son dakika… BDDK’dan bankalara büyük ceza

BDDK'dan yapılan açıklamada 18 bankaya toplamda 102,1 milyon TL'lik ceza kesildiği belirtildi.

18:23 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… BDDK’dan bankalara büyük ceza

BDDK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son güncelleme: 18:25 29.05.2020
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