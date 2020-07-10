BDDK’dan bankalara iki ayda 326 milyon TL para cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “müşteri şikayetleri üzerine” ve “Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle” bankalara dün bir kez daha ceza kesti.

Dün yapılan açıklamada, 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyurulurken, kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.

BDDK, yine “talimatlara aykırı işlem” gerekçesiyle 15 Mayıs 2020 tarihinde 15 bankaya toplamda 19 milyon 650 bin TL, 29 Mayıs 2020’de 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesmişti.

Böylece 15 Mayıs-9 Temmuz döneminde BDDK tarafından aynı gerekçeyle bankalara kesilen ceza miktarı toplamda 326 milyon TL’ye yükseldi.

En son Mart 2013’te Rekabet Kurulu, 2011 yılında başlattığı soruşturmayı tamamlayarak 12 bankaya toplam 1 milyar 116 milyon 957 bin lira ceza kesmiş, daha sonra Danıştay 13. Daire, 21 Mayıs 2019 tarihinde cezaya ilişkin bozma kararı vermişti.

Ekonomi yönetimi bankaları, müşterilerin yeni kredi, mevcut kredinin yapılandırılması ve kredi borçlarının vadesinin ötelenmesi taleplerini karşılamaları konusunda sık sık uyarıyor. BDDK da kısa bir süre önce bu konuda bankalara uyarı yazısı göndermişti.

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ŞİKAYET HATTI KURULMUŞTU

Hükümetten özel bankalara “yeterli düzeyde kredi vermedikleri” gerekçesiyle sert eleştiriler geldiği bir dönemde üst üste ceza kesilmesi dikkat çekiyor.

BDDK, “26 Mart'tan başlayarak vatandaşların bankalarla ilgili talep ve şikayetlerini 7 gün ve 24 saat esasına göre internet ve çağrı merkezimiz kanalıyla alabilecek ve bankalara iletebilecek bir yapı oluşturduklarını” açıklamıştı.

BDDK'nın cezalara ilişkin açıklamasında belirttiği şikayetlerin de bu kanaldan geldiği öğrenildi.

KREDİLERDE YAPILANDIRMA VE ÖTELEME İŞLEMLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cezalar için net bir gerekçe belirtilmedi ancak bankacılık kaynakları, sorunlu kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve ödemelerin ötelenmesi kaynaklı şikayetler sonucunda cezaların gelmiş olmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Corona virüsü salgını döneminde vatandaşlar ve şirketler, bir yandan kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve bir süreliğine ötelenmesi için bir yandan da yeni krediler için bankaların kapısını çalışmıştı. Yapılandırma ve öteleme işlemlerinde uygulanan faiz oranları tartışmalara neden olurken, özel bankaların yeni kredi vermekteki isteksizliği de Ankara'nın tepkisine yol açmıştı.

Özel bankalar ekonomik zorluklar nedeniyle kredilerin geri ödenmemesi riskinin artışını yeni kredilerde temkinli davranmalarının gerekçesi olarak öne sürerken, BDDK'dan özel bankaları yeni kredi vermeye zorlayan Aktif Rasyosu düzenlemesi gelmişti.

ÖZEL BANKALARA KREDİ ZORUNLUĞU GELMİŞTİ

BBDK, özel bankaların daha fazla kredi vermesi veya devlet tahvili satın almaları için Aktif Rasyosu adıyla yeni bir formül geliştirmişti. Bankalar düzenlemeye itiraz etse de 1 Mayıs itibariyle bu düzenleme yürürlüğe girmişti.

Özel bankaları yeterli düzeyde kredi vermemekle eleştiren Ankara, bankaların verdikleri krediler, satın aldıkları devlet tahvilleri ve Merkez Bankası'na (TCMB) takasla verdikleri dövizlerin toplamının en az topladıkları mevduat kadar olmasını zorunlu tutmuştu.

BDDK dün açıkladığı kararla formülde değişikliğe gitti ve paydadaki yabancı para mevduatın katsayısını 1,25 yerine 1,75'e yükselterek bankaları yüzde 100'lük oranı yakalamak için pay kısmında gerekli kredi, tahvil ve swap toplamını artırmaya yöneltti.