BDDK’dan bankaların devletten alacaklarına ilişkin düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında yüzde 0 risk ağırlığı uygulanabilmesine karar verdi.

BDDK’dan yapılan açıklamada “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi uyarınca Bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve YP cinsinden düzenlenen alacaklarına 23.10.2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında %0 risk ağırlığı uygulanabilmesine, bu Kararın Kuruluş

Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.” denildi. (FOREKS)