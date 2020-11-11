BDDK’dan swap hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt içindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre “Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere” bankaların pozisyon tutarının öz kaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2’den yüzde 5’e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5’ten yüzde 10’a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltildi.



NOMALLEŞME ADIMLARININ DEVAMI Reuters'a konuşan üst düzey bir bankacı, bu düzenlemenin yurt dışı yerleşiklerin TL lehine pozisyon almasını kolaylaştırdığını belirtti. Atılan adımla offshore/onshore faiz oranları arasındaki etkileşimi artırarak para politikasının aktarım mekanizmasının da güçlendirmesi bekleniyor ve bu açıdan düzenleme 'son dönemde atılan normalleştirme adımlarının devamı' niteliğinde. Adımın ardından dolar/TL 8.2'li seviyelerden 8.1'in altına kadar geriledi.

2018’DE SINIRLAMAYA BAŞLAMIŞTI



BDDK, 2018 yılındaki kur krizinden sonra TL’nin değer kaybını önlemek için yabancı para-TL takas işlemlerin hacmini sınırlamaya başladı. Yaklaşık iki yıl içinde Türk bankaların yabancılarla yaptıkları para swap işlemlerinin sınırı BDDK tarafından öz kaynakların neredeyse %1’ine düşürüldü. Bu adımlar Londra swap piyasasındaki hacimleri azalttı.

Türk bankaları yabancı bankalar ile dolar-TL takası ve benzeri türev işlemler yaparak uzun vadeli TL kaynak temin ediyorlar. Ayrıca yatırımcılar swap piyasasını kullanarak TL taşımanın getirdiği kur riskini azaltıyorlardı. İşlemlerin bir kısmı ise yatırımcılar tarafından TL’ye karşı kısa vadeli spekülatif pozisyon almak için kullanılabiliyor.

BDDK TL türev işlem sınırlamalarını bu yıl ise gevşetmeye başladı. Adımlar piyasada Türkiye’deki pozisyonlarını tarihi düşük seviyelere doğru azaltan yabancı yatırımcılar için normalleşme olarak algılanmıştı. BDDK son olarak Eylül ayında sınırlamaları gevşetti.

Adım Berat Albayrak’ın sürpriz istifası ardından ekonomi yönetiminin değişmesi sonrası geldi. (REUTERS)