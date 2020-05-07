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BDDK’dan üç yabancı bankaya swap yasağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı merkezli üç banka BNP Paribas, Citibank ve UBS'e döviz-TL takası (swap) yasağı getirdi. BDDK, bu üç bankanın TL yükümlülüklerini yerine getirmediklerini belirtti.

Sozcu.com.tr
15:05 -
Haberler Ekonomi
BDDK’dan üç yabancı bankaya swap yasağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışında kurulu üç banka Fransiz BNP Paribas, ABD’li Citibank ve İsviçreli UBS’e swap (döviz-TL takası) yasağı getirdi.

Yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirten BDDK, kararın gerekçesi olarak söz konusu üç bankanın Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemesini gösterdi.

BDDK açıklamasında “Söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine karar verilmiştir” dendi.

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Son güncelleme: 15:23 07.05.2020
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