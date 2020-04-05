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BEDAŞ’ın çalışma saatlerinde değişiklik

Corona virüsü önlemler kapsamında çok sayıda şirket çalışma saatlerini değiştirmişti. BEDAŞ da bu şirketler arasına katıldı. Yapılan açıklamada yarından itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Sozcu.com.tr
13:05 -
Haberler Ekonomi
BEDAŞ’ın çalışma saatlerinde değişiklik

Yeni tip Corona virüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Müşteri Operasyon Merkezleri'nin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

6 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden şirketin internet sitesi üzerinden, ALO 186 çağrı merkezi ve @BEDASDestek Twitter hesabı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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