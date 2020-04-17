Beko: Bu açıkça emek düşmanlığı

DARBE GİBİ

Yasa ile sendikal faaliyetleri durdurmasına da tepki gösteren Beko, bu durumun sadece 12 Eylül darbesi ve askeri diktatörlük sürecinde yaşandığını söyledi.

‘'Aslında işten çıkarma da yasaklanmıyor. Tam aksine, sermayeye daha önce olmayan hak tesis edilip, ücretsiz izin yasaya sokuluyor'' diye konuşan Beko, şunları söyledi:

*Bakanlık yetki tespiti, yetki belgesi, arabulucu işlemleri, grev oylaması gibi kendisinin başlatmakla ya da yürütmekle sorumlu olduğu işlemleri yapmayacak. Bu sendikaların faaliyetini alenen durdurmak demektir.

*Toplu sözleşmede uyuşmazlık sonrası süreç de durduruluyor. İşçi, patronun verdiğine razı olmaya zorlanacak. Üstelik işten çıkarma da yasaklanmıyor.

*Tam aksine, sermayeye daha önce olmayan hak tesis edilip, ücretsiz izin yasaya sokuluyor. Patronun tazminatsız çıkış hakkı da baki kalıyor. Çıkarmadığı işçiyi ise 3 ay ücretsiz izine gönderme hakkı tanınıyor.

*İşçinin, emekçinin bu duruma itiraz hakkı da yok. Zaten kıt kanaat geçinen emekçilere günde 39 lira 24 kuruş ‘yardım' verilecek. İşçi işsizlik ödeneğine de başvuramayacak.