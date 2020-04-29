Belçika’da patates seferberliği

Corona virüsü salgınının etkilemediği sektör yok. Ancak bazı iş kollarında salgının verdiği hasar daha büyük oluyor. Belçika'da yaşayan patates üreticileri de bunlardan biri. CNBC’de yer alan habere göre ülkede çiftçiler için, işler bu sene çok iyi giderken, mart ayının ortalarından itibaren sektör dibe vurmaya başladı.

‘DONMUŞ PATATESİ TERCİH EDİN’

Belçika Patates Ticaret ve İşleme Sanayi Derneği Genel Sekreteri Romain Cools, 750 bin ton patatesin atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Cools, “Ürünlerimizin yüzde 75'i, kızartmalık donmuş patatese dönüştürülüyordu. Muhtemelen stoklarımızın çoğuna bu işlem uygulanmayacak” dedi.

Romain Cools, süpermarketlerle kampanya için çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Belçikalılar'dan haftada en az iki gün patates, özellikle de donmuş patates yemelerini istiyoruz” diye konuştu.

İşlem görmeden satılan yüzde 25'lik patates hasadında ise sorun yok. Cools, “Restoranların kapanması, donmuş patatese olan talebi ortadan kaldırdı. Taze patates ise insanların evde yemek yapmaya başlamaları nedeniyle daha önce olmadığı kadar çok satılıyor” ifadelerini kullandı.

RESTORANLAR 8 HAZİRAN’A KADAR KAPALI

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, 18 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmeye başlayacağını açıkladı. Ancak restoran ve kafeler 8 Haziran'a kadar kapalı kalacak.

Belgapom Genel Sekreteri Cools, bu senenin patates üreticileri için harika başladığını söyleyerek, “Üretim ne çok fazla ne de azdı. Mart ayının ortalarına doğru 1 ton patates 135 euroya satılıyordu. Şu anda ise 15 euroya kadar düştü. Salgın konusunda ülkemdeki insanlar iyimser ancak ikinci bir dalga gelebilir. Aşı programı başlamadan, tehlike ortadan kalkmayacak. Çiftçilerden, gelecek sene patates ekmemelerini isteyeceğiz” diye konuştu.

