Belediye geziye 2 ayda iki milyon lira harcadı

Sayıştay raporuna göre, 15 Nisan-15 Haziran 2018 tarihleri arasında 823 bin 190 TL harcanarak, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Konya, Bilecik-Söğüt'e gidildi. 18 Haziran-18 Eylül 2018 tarihleri arasında da, 1 milyon 211 bin 962 TL bedelli gezide, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik-Göynük, İznik, Ankara, Bolu, Konya ziyaret edildi. Sayıştay, gezdirilen vatandaşlar için “Belediye sınırları dışındaki illere yapılan gezi giderlerinin belediye bütçesinden ödenmemesi gerekir” dedi. Sayıştay raporuna göre, hizmetli kadrosundaki belediye görevlisi itfaiye başçavuşu olarak atandı. Büyükşehir belediyesi müze giriş ücretlerinden ilçe belediyesi hesabına yatırılması gereken yüzde 5 payı da vermedi. İlgisiz kişiler, ‘'eğitim'' adı altında yurtdışına gönderildi. İşçilerin yıllık izinleri de yasaya uygun kullandırılmadı. Birçok işçinin izninin bitmediği saptadı.