Belediyelerin corona bütçesi

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ

ELAZIĞ

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'ye ulaştı. Elazığ'da Corona virüsü tehlikesi nedeniyle vatandaşların çoğu dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih edince caddeler boş kaldı. İnsan yoğunluğunun azaldığı kentte yaşanan bu durumdan en çok esnaf etkilendi.

“CORONA VİRÜSÜ İÇİN AYRILAN BİR BÜTÇEMİZ YOK”

Corona virüsüne ayrılan bir bütçe olmadığını ifade eden Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, ”Bütçeler bir önceki yılda yapılır. Corona virüsü öngörülemez bir salgındı. Öngörülemez olaylar için bütçe ekstradan bırakılır ve ona göre de yetkililer gerekeni yapar. Biz zaten 24 Ocak'ta yaşanan depremden sonra dezenfeksiyon için tedbirlerimizi almıştık. Çünkü insanlar çadır kentler de yaşayacak, dışarıda kalan birçok insan oldu aynı zamanda devam eden yıkım çalışmaları var ve burada herhangi bir hastalık olmasın diye dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyorduk. Türkiye'de Corona virüsü görüldüğü anda bu dezenfeksiyon çalışmalarını genişleterek devam ettirdik. Çalışmalarımızı bittiğinde dezenfekte için harcanan miktarı net bir şekilde söyleme imkanımız olur.

Dezenfektanın litresinin 75 lira olduğunu belirten Tutcugil, belediye olarak şu ana kadar Valilik, DSİ, Kara yolları, karakollar, okullar, sağlık ocakları, camiler, taziye evleri, cem evlerinde dezenfekte çalışmalarını bitirdiklerini ifade etti.

Sibel GÜLERSÖYLER

İSTANBUL

İstanbul’da 44 metrobüs durağının dezenfekte işlemi 32 bin TL tutarken 1000 basımlık el dezenfektanı 38 TL’ye doluyor. İskele ve vapurlar coronaya karşı 500 TL’ye temizlenirken her bir metro vagonunu corona’dan korumak 100 TL!

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Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından corona virüsüne karşı ayrılan bir bütçe bulunmuyor. Belediye daha önce almış olduğu stoklarındaki dezenfektan malzemelerini kullanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gar, otogar, otobüs durakları, otobüs ve tramvayların içi ve dışı ile belediye bünyesindeki hizmet binalarının dezenfekte çalışmalarında bazı belediyeler gibi çamaşır suyu kullanmıyor. Belediye tarafından corona virüsüne karşı koruma ve kontrol amacıyla Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürün kullanıyor. Bu dezenfektan malzemesinin fiyatı ise litresi 105 TL. EPA onaylı dezenfektan malzemesinin etkisi 4-5 gün olmasına rağmen, belediye 3 günde bir dezenfektan çalışması yapıyor.

United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal dezenfekte malzemesinin 5 litresi 525 TL.

Latif SANSÜR

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” sınıfına aldığı corona virüsü salgınına karşı oluşturduğu “Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu”, halkı bilinçlendirme ve dezenfekte için 911 bin 480 liralık harcama yaptı. Önümüzdeki üç aylık süre içerisinde oluşabilecek riskler ve fiyat artışları göz önünde bulundurularak, corona virüsü ile mücadele için 5 milyon liralık kaynak ayrıldı. Dezenfektan ilacının fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Ali Ekber ŞEN / Mersin

MERSİN

Dezenfekte için sıkılan ilacın 20 litresi 700-800 TL iken şu anda 2.000-2.500 TL arasında değişiyor. Sıkılan ilaç Alzeit olarak adlandırılıyor. İçinde de Hidrojen peroksit ve etil alkol var. Etil alkol ise şu anda yok satıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin corana virüse karşı dezenfektan çalışmaları kapsamında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 94. 400 TL, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 20.000 TL ilaç ve malzeme alımı yaptı.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen ilacı alıyorlar. Onunda litre fiyatı 5,50 TL + KDV olarak veriliyor.

Uğur ENÇ / Kocaeli

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir belediyesinde net bir bilgi yok. Şu anda stoklarda 30 milyon metrekareyi dezenfekte edecek malzemesi var Kocaeli Büyükşehir'in. Maddi olarak rakam veremiyorlar.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, corona virüs ile mücadele kapsamında hazırladığı Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında toplu ulaşım araçları, okullar, belediye tesisleri, camiler, otogarlar gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir, çalışmalarını 42 ekip ve 86 personel ile gerçekleştirirken; bu kapsamda 6 ton dezenfektan, 3 ton el dezenfektanı kullanıyor. Kavşaklarda, toplu ulaşım araçlarında ve otogarlarda halkı bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak sosyal medya, gazete, TV ve radyo reklamları ile virüsten korunma yolları anlatılıyor.

Yapılan çalışmalar için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon lira harcanırken; mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme alınarak çalışmalar aksatılmadan düzenli olarak sürdürülecek.

Çalışmalar kapsamında son olarak otogarlar ve yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarında el dezenfektan kurulumu yapılırken; ilk ve orta öğretim okullarında dersler başlayınca 500 bin el sabunu da dağıtacak. Yetkililer dezenfektanın litre fiyatı hakkında bilgi vermedi.