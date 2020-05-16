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Benzin ve motorinde zam beklentisi

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, 18 Mayıs Pazartesi gecesini 19 Mayıs'a bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinde 8 kuruş zam bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam yapılmıştı.

Sozcu.com.tr
14:12 -
Haberler Ekonomi
Benzin ve motorinde zam beklentisi

Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hemen hemen her gün değişiklik olmaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, 18 Mayıs Pazartesi’ni 19 Mayıs Salı gününe bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.

16 Mayıs itibarıyla bir litre benzin İstanbul'da 5,55, Ankara'da 5,64 TL, İzmir'de 5,67 TL'den satılıyor. Bir litre motorin İstanbul'da 5,36 TL, Ankara'da 5,40 TL, İzmir'de 5,44 TL'den satılıyor.

Rafineriye uzaklığına ve satış yapılan bayiye göre fiyatlar değişebiliyor.

Ankara benzin Dolar istanbul izmir motorin Pazartesi salı zam
Son güncelleme: 14:17 16.05.2020
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