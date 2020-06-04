Berberler: İşlerimiz düştü ama pazar günleri çalışmak istemiyoruz

Corona virüsü ile mücadelenin ikinci adımı olan normalleşme için 11 Mayıs'ta düğmeye basıldı. Bu kapsamda açılan ilk iş yerlerinden biri olan berber esnafının yüzü bayramdan önce gülmüştü ancak berberlerin hijyenlerine dair çıkan son haberlerin ardından işleri düştü.

21 Mart'tan beri kapalı olan berberler, 50 gün sonra tedbirler ile açıldı. İşlerinin düştüğünü kaydeden İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Sözcü'ye özel değerlendirmelerde bulundu.

“KURALLARA HARFİYEN UYAN BİR SEKTÖRÜZ”

Akyüz, ”Berber ve kuaförler hakkında çıkan olumsuz yorumların ardından işlerimizde yüzde 50 oranında azalma oldu. Mesleğimiz, salgın öncesinde de sonrasında da hijyenin önemli olduğu bir alan. Bizlere gönderilen genelgedeki kuralları harfiyen uygulayan bir sektörüz. Saçlar yıkanmadan kesilmiyor, tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz, maskesiz girmek kesinlikle yasak. Her müşteriden sonra, kullanılan malzeme sterilize ediliyor” diye konuştu.

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“PAZAR ÇALIŞMAK GİDERLERİMİZİ ARTTIRIR”

Pazar günleri Türkiye genelinde alınan ‘çalışmama’ kararının değiştirilmesinin ekonomik anlamdaki etkilerini sorduğumuz Akyüz, “Bu teklife sıcak bakmıyoruz. Çünkü pazar günleri dükkanlarımızı sterilize ediyoruz ve pazar çalışma sistemi berberlerimizin gelirini aksine arttırmaz azaltır. Şu süreçte aksine pazar günleri çalışmamamız gerekiyor. Çünkü temizlenmesi gerekiyor. Bu karar ekonomik anlamda bize fayda getirmez” ifadelerini kullandı.

“ŞİKAYET EDİN”

Akyüz, vatandaşların gönül rahatlığı ile berber ve kuaför dükkanlarına gelmesi gerektiğini belirterek, hijyen kurallarına uymayan işletmelerin önce ikaz edilmesini gerekirse şikayet edilmesini ifade etti.