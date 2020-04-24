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BES’te dövizle ödemede devlet katkısı düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürüldü.

09:00 -
Haberler Ekonomi
BES’te dövizle ödemede devlet katkısı düşürüldü

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran yüzde 10 olacak.

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununun ek. 1. maddesinde, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Mart ayında maddeye eklenen bir cümleyle, Cumhurbaşkanına, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirme yetkisi verilmişti.

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Son güncelleme: 09:04 24.04.2020
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