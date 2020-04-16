BES’te fonları robotlar değil bağımsız danışman yönetmeli

Esnek fon dışındaki fonlara uzun yıllar dokunmamak toplam getiriyi zayıflatıyor. Ancak, fon seçmek oldukça teknik bir konu. BES fonlarını seçemeyen çoğunluğa bağımsız yatırım danışmanlığı imkanı sağlanması gerektiğini belirten Ata Yatırım Genel Müdürü Mehmet Gerz, “Emeklilik şirketleri kendi grup portföy şirketinden robot çözümler yolu ile fon yönetimi sağlıyor. Bağımsız danışman, katılımcı portföyüne, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu gibi bir fon platformundan uygun fonları seçebilmeli” dedi.

AYLIK HAREKETLERLE ZARARA UĞRARSINIZ

Fonları kendi seçenlere önerilerde bulunan Ata Yatırım Genel Müdürü Mehmet Gerz, “Bakış açısı her zaman orta ve uzun vadeli olmalı. Yani birkaç yıl. Aylık veya haftalık hareketlerle dalgalı piyasalarda zarara uğrarsınız. Fon değişiminiz kurala dayalı olsun. Örneğin hisse ve döviz birbirine ters hareket eder” dedi.