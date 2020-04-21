Beyaz eşya satışları düştü

TÜRKBESD tarafından açıklanan rakamlara göre, Mart ayında dört ana ürün bazında iç satışlar %9 düşüşle 503 bin 562 adet, ihracat da %9 düşüşle 1.35 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, sektörün iç pazarda şu ana kadar başarılı performans sergilediğini ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

“DİKKATLİ YÖNETİLMELİ VE ÖNLEM ALINMALI”

Corona virüsü salgını etkisinin Nisan ayı itibarıyla daha net hissedileceğini belirten Dinçer, bu sürecin çok dikkatli yönetilmesi ve önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Dinçer “Devletimizin sağlayacağı bazı vergi düzenlemeleri ve uygulamalar, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arz etmekte” dedi.

“TEŞVİKLER RAHATLATICI OLUR”

Dinçer, sektörün kritik girdilerinde gümrük birliğine tabi olmayan ürünler için gümrük vergilerinin ve sair girdilerde İGV’nin sıfırlanması, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya yönelik kolaylaştırıcı ek önlemler, personel giderlerinin azaltılması yönünde sağlanacak diğer teşviklerin rahatlatıcı olacağını söyledi.

Dinçer, “Geçtiğimiz yıllarda olumlu etkilerini gördüğümüz ÖTV sıfırlanmasının beyaz eşya ile birlikte küçük ev aletleri ve televizyon ürün grubuna genişletilerek uygulanmasının müşteri alım gücünü destekleyeceğine ve iç pazarın canlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi. (REUTERS)