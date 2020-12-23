Beyaz eşya sektöründe üretim risk altında

Salgın nedeniyle ihracat pazarlarında daralma yaşayan beyaz eşya sektöründe, hammaddede artan sıkıntıların ardından üretim risk altına girdi. Pandemide ilk dalganın şokunu hızlı atlatarak yılın ilk 11 ayında iç pazarda satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artıran sektör, ihracatta ise yüzde 3'lük küçülme yaşadı. Yılın ilk 11 ayında totalde sektör yüzde 2'lik büyümeye imza atarken, ithal hammadde alanındaki sıkıntılar ise üretimin geleceğini riske atıyor.

YASSI ÇELİK SIKINTILI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, sektörün yassı çelik tedarikinde sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, sorunların üretimi ve ihracatı olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığını söyledi. “İhracatın çok daha önemli olduğu bir dönemde, girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırıyor ve üretimi riske sokuyor” diyen Dinçer, mevcut gümrük vergileri ile ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini belirtti.