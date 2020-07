Beyond Meat’ten Çin’de büyük ortaklık

Corona virüsü salgını, et tedarik zincirinin aksamasına neden oldu. Bu da yapay etlerin daha fazla tercih edilmesini sağladı. Salgın döneminin yükselen yıldızlarından biri olan, yapay et markası Beyond Meat, işleri büyütüyor.

ÖNCE ŞANGAY, SONRA PEKİN VE HANGZHOU



CNBC'de yer alan habere göre Beyond Meat, gözünü Çin pazarına dikti. Marka, nisan ayında Starbucks vasıtasıyla ülkeye giriş yapmıştı. Ayrıca KFC, Taco Bell ve Pizza Hut da Beyond Meat ürünleri satıyordu.

Ancak şirket, şimdi çok daha büyük bir ortaklığa girişti. Beyond Meat, online ticaret devi Alibaba'nın sahibi olduğu Freshippo marketleriyle anlaşma yaptı. Buna göre cumartesi gününden itibaren Beyond Meat ürünleri, Şangay'da Freshippo'nun 50 marketinde satılmaya başlayacak. Eylülde buna Pekin ve Hangzhou'daki 48 yeni satış noktası eklenecek.

‘ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'



Beyond Meat CEO'su Ethan Brown yaptığı açıklamada, “Freshippo'nun Çin'deki başarımızın kritik bir parçası olacağını biliyoruz. Çin piyasasına girdikten kısa bir süre sonra bu anlaşmayla önemli bir dönüm noktasını geride bırakmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyond Meat'in hisseleri 2020'nin başından beri yüzde 77 yükseldi, şirketin değeri 8.3 milyar dolara ulaştı.

