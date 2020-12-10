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Bezos, Musk ve Branson’a uzay yarışında vergi indirimi

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson'ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:58, 10/12/2020
Haberler Ekonomi
Bezos, Musk ve Branson’a uzay yarışında vergi indirimi

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson tarafından yönetilen uzay araştırma şirketlerinin hepsinin fırsat bölgelerinde, federallerin ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşvikleri sunduğu düşük gelirli alanlarda kilit tesisleri olduğu duyuruldu.

Jeff Bezos (Foto: Reuters)

ABD medyası, bu teşvikler sayesinde milyarderlerin bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda sermaye kazancı vergilerinden kaçınmalarına ve bu yatırımların değerinin büyük bir vergi faturası biriktirmeden artmasına izin verdiğini bildirdi.

Richard Branson (Foto: Reuters)

Vergi programının, Musk’ın SpaceX, Bezos’un Blue Origin ve Branson’un Virgin Galactici için turistleri uzaya götürmek ve önümüzdeki yıllarda astronotları aya ve Mars’a indirmek için çalışırken önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi. (DHA)

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