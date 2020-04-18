Bezos New York’ta ultra lüks daire aldı

Amazon'un sahibi olan ABD'li milyarder Jeff Bezos, New York Manhattan'da ‘rüya evi' için lüks daireler satın almaya devam ediyor. Bezos, geçen yaz 1912 yılında Gotik mimariyle yapılan ve sonradan yenilenen, Madison Square Garden'a bakan bir binadan iki daire ve bir çatı katı almak için 80 milyon dolar ödemişti.

Ünlü milyarder, aynı apartmanda sahip olduklarının alt katında bir daire daha aldı. CNN Business'ta yer alan habere göre Jeff Bezos, 3 yatak odalı ve 3 banyolu 279 metrekarelik yeni gayrimenkulü için piyasa ortalamasının üzerine çıkarak 16 milyon dolar verdi.

YÜZDE 43 KÂR

Corona virüsü salgını nedeniyle ciddi bir daralma yaşayan emlak piyasası için Bezos'un bu hamlesi umut ışığı oldu. 2018'de aynı dairenin 11.25 milyon dolara satıldığı, ABD'li milyarder sayesinde yüzde 43'lük bir artış yaşandığı belirtildi.

Miller Samuel Gayrimenkul Danışmanlık Firması'nın sahibi Jonathan Miller, “Genelde yüzde 20 ila 30 artışla satışlar oluyordu. Yine de yüzde 43 kâr rekor değil. Yüzde 100 değerlenen daireler de oldu” diye konuştu.

ALMAYA DEVAM EDEBİLİR

New York'ta zenginlerin birkaç daire alıp bunları birleştirerek kendileri için ‘rüya ev'ler tasarlamaları son dönemde artan bir trend. Bezos'un da ‘rüya ev'i için alımlara devam edebileceği kaydedildi.

FRANSA’DA DEPOLARI KAPATTI

Salgın nedeniyle ABD'de son üç haftada yaklaşık 17 milyon kişi işsiz kalırken, dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos sene başından beri servetini 24.9 milyar dolar artırarak 140 milyar dolara yükseltmişti. Bezos'un keyfini kaçıran gelişme ise Fransa Ticaret Mahkemesi'nin Amazon'a sadece hayati ihtiyaç olan gıda ve ilaç satışı yapması yönünde karar alması ve şirketin ülkedeki 6 deposunu kapatması oldu.