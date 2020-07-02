Bezos’un serveti boşanma öncesini de geçti

Bu yükselişle birlikte Bezos'un serveti 171.6 milyar dolara yükseldi. Ünlü iş insanının servetinin daha önce ulaştığı zirve nokta, 4 Eylül 2018'de 167.7 milyar dolardı.

AMAZON'DA YÜZDE 11 HİSSESİ VAR



Jeff Bezos, sadece bu sene 56.7 milyar dolar kazandı. Milyarder iş insanının servetinin büyük bölümünü, Amazon'da sahip olduğu yüzde 11'lik hissesi oluşturuyor.

Şirket, kurucusunun mal varlığıyla ilgili sorular karşısında yorum yapmaktan kaçındı.

Corona virüsü salgını, tüm dünyayı ekonomik krize sürüklese de önde gelen teknoloji şirketlerinin sahipleri zenginliklerini artırdı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk bu yıl mal varlığına 25.8 milyar dolar daha ekledi. Zoom'un kurucusu Eric Yuan'ın serveti ise dörde katlayarak 13.1 milyar dolara ulaştı.

ESKİ EŞİ ZENGİNLER LİSTESİNDE 12. SIRADA



Amazon'da yüzde 4 hissesi bulunan Jeff Bezos'un boşandığı eşi Mackenzie Bezos, 56.9 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in milyarderler endeksinde 12. sırada yer alıyor.

Salgın döneminde en çok etkilenen ise başta Zara olmak üzere birçok tekstil markasını bünyesinde bulunduran Inditex'in İspanyol sahibi Amancio Ortega oldu. Ortega, 19.2 milyar dolar kaybetti. Yatırımcı Warren Buffett'ın serveti 19 milyar dolar, Avrupa'nın en zengini Bernard Arnault'unki ise 17.6 milyar dolar azaldı.