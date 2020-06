Biletler alındı, planlar yapıldı ani yasak sürpriz oldu

Dün gece yarısı saatlerinde 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi vatandaş üzerinde şok etkisi yarattı. Hafta sonu programı yapan, otobüs veya uçak bileti alan, bulunduğu ili terk etme hazırlığı yapan vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Klinikler hafta sonu için randevu verdikleri hastalarına şimdi sokağa çıkabilmeleri için yazı göndermeye başladı.

RESTORANLAR HİZMET VERECEKTİ

1 Haziran itibarıyla ilk kez normalleşme tedbirleri kapsamında restoranlar uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu hizmet verecekti. Esnaf da bütün hazırlığını hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmamasına göre yaptı.

KOCA'NIN SÖZLERİ ‘YASAK YOK' DİYE YORUMLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü video konferans yoluyla gerçekleşen bilim kurulu toplantısında hafta sonu için sokağa çıkma yasağı gündeme gelmiş. Koca hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda bir düşüncenin olmadığını belirtmişti. Bakan vaka artışı söz konusu olursa sokağa çıkma yasağının gündeme gelebileceğini söylemişti.

Koca, “Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu’nun genelde böyle bir önerisi oldu. Şu an bütün Türkiye’de veya en son uygulandığı şekli ile ‘illerde uygulanmaz’ şeklinde bir önerisi olmadı, gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan'ın bu sözleri vatandaş tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak şeklinde değerlendirildi. Esnaf dükkanına mal aldı.