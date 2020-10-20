Bill Gates 2021 ve sonrasında neler bekliyor?

GeekWire Zirvesi’nde Microsoft kurucusu Bill Gates, bir saatlik bir konuşma gerçekleştirdi. Gates, GeekWire’ın Genel Yayın Yönetmeni Todd Bishop’un babasından, teknolojiye karşı kurulan yapılara kadar birbirinden farklı birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Gates, “Bugünün liderleri hükümet yetkilileriyle ilişkilerini ihmal etme hatası yapmıyorlar, çünkü herkes ne yaptığımı gördü ve şimdi daha iyi biliyorlar.” dedi.

İŞTE GATES’İN 4 ÖNEMLİ ÖNGÖRÜSÜ



1- SALGIN İYİLEŞMEDEN ÖNCE DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK

Gates, “Bu yılın sonu ve en azından 2021 yılının başına kadar, salgın tehdit olmaya devam edecek ve durum daha da kötüye gidecek.” dedi. Gates, “Sonbahar mevsimiyle birlikte birden fazla kişinin kapalı ortamlarda bir araya gelmesi ilerleyen dönemlerde hastalanan kişi sayısının artmasına sebep olacak ve daha fazla kayıp bekleyebiliriz.” diye ekledi.

Bu artışlar ve kayıplardan sonra işlerin düzeleceğini söyleyen Gates, “İyi haber şu ki, daha iyi antikorlar yıl sonunda veya gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacak.” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19 enfeksiyonunu yenmek için bu tedavinin bir çeşidini kullandığı belirtiliyor. Eli Lilly ise kısa süre önce monoklonal antikor denemesini durdurduğu belirtiliyor, Gates ise buna tekrar başlayacağını söylüyor.

Gates ‘Aşılar da yolda’ dedi ve, “Önümüzdeki yılın başlarında şu anda 3. faz denemelerinde olan ilk altıdan iki veya üçünün onaylanması mümkün. Bu da aşılanan kişinin hastalığı bulaştırmayı kesmesine doğru bir yola sokuyor.” diye açıkladı.

Gates ayrıca mevcut aşılarla okulların yeniden açılmaya doğru ilerleyeceğini de umut ettiğini belirterek, “Kesinlikle gelecek sonbaharda eğitimi tekrar rayına sokabileceğimize inanıyorum. 2021 yılı sonunda ABD şu anda olduğundan daha iyi durumda olabilir.” dedi.

Salgın ile alakalı olarak Bill Gates son olarak, salgını yenene kadar hiçbir yerde gerçekten bitmeyeceğini söyleyerek, “Dünyanın her yerinde bu virüsten kurtulana kadar tamamen normale dönmeyeceğiz.” dedi. Gates ek olarak, “Çok sayıda iş birliği ile küresel eleme, yapılması gerektiği düşündüğümüz bir şey.” dedi.

2- BİR SONRAKİ SALGINLA SAVAŞMAYA DAHA HAZIRLIKLI OLACAĞIZ

Gates, mevcut pandemiden ortaya çıkan iyi bir şey olarak dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin pandemiye müdahale için fon sağlama konusunda çok iyi bir iş çıkarttığını söyledi. Covid-19’u durdurma yarışı RNA aşılarının gelişimini hızlandırdı. Geleneksel aşılara göre RNA aşılar ölü patojenlerle birlikte daha hızlı bir şekilde enfekte olarak çalışıyor.

Gates, “Bu, hem yeni bir aşı oluşturma süresini kısaltmak hem de hangi hastalığın peşinde olursanız olun, genelleştirilmiş bir fabrikaya sahip olmak için çok umut verici bir yaklaşım. Bu platformu bir HIV aşısı, sıtma aşısı ve verem aşısı denemek ve yapmak için kullanmak istiyoruz.” dedi.

3- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİ BİNALARLA OLACAK

Birçok insan iklim değişikliği ile mücadelenin rüzgar ve güneşten üretilen enerjileri kullanarak, elektrikli otomobilleri kullanarak olduğunu düşünüyor. Gates ise bu girişimleri desteklediğini belirterek, çimento ve çelik üretimine dikkat çekiyor. Gates, “Önemli miktarda emisyon içermeyen bir çimento yapma yöntemimiz yok.” dedi.

Bu durum karbon emisyonlarını azaltmak için insan davranışlarındaki değişiklikler bir fark yaratabilirken, “tek çözüm teknolojidir.” anlamına geliyor. “İnovasyon olmadan hiçbir yol yok. Neyse ki inovasyon yaklaşık 10 farklı alanda ilerlemeler kaydediyor.” dedi.

Ayrıca Gates, güneş enerjisini kullanmanın yollarını araştıran bir girişim olan Heliogen’i şimdiden destekliyor. Bu girişim çelik ve çimento üretimi gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için güneş enerjisi kullanmanın yollarını araştırıyor.

4- BÜYÜK RESME BAKARSANIZ İŞLER DAHA İYİ HALE GELİYOR

Gates’in iyimser olduğu kendisine yöneltilen, “Bill, sana umut veren nedir?” sorusu sorulduğunda ortaya çıktı.

Gates bu soruya, “Genel olarak temel çerçeve hayatın daha iyi hale gelmesidir. Yavaş ama emin adımlar, azınlıklara nasıl davrandığımız, kadınlara nasıl davrandığımızdan bunu anlıyoruz. Yavaş olsa da kanser ölümleri azalıyor, diyabet ve Alzheimer gibi hastalıkları daha iyi anlıyoruz. Yüz yıl önce çocukların ölüm oranı 5 yaşından önce yaklaşık yüzde 30’du. Şu anda dünyada o kadar kötü olan hiçbir şey yok. İlerleme devam edecek ve bu yüzden iyimserim.” diye cevap verdi.