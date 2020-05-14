Bill Gates’ten memleketine corona virüsü testi

Business Insider’da yer alan habere göre, Microsoft’un kurcusu hayırsever iş insanı Bill Gates doğduğu kent olan Seattle nüfusunda virüsün seyrini anlamak için yürütülen ‘hastalık gözetim' programını finanse ediyor.

Gates kaleme aldığı blog yazısında bu programla ilgili detaylar paylaştı. Seattle Corona Virüsü Değerlendirme Ağı (SCAN) adı verilen bu çalışmada dileyen herkesin evlerine test kitleri gönderiliyor.

Gates yaptığı açıklamada, “SCAN'ın hedefi herkesi test etmek ya da tıbbi bakım servislerinin yerini almak değil. SCAN, Seattle'da sağlıklı ve hasta hisseden insanları test ediyor. Test sonuçları ile birlikte yaş, cinsiyet, ırk, altta yatan başka sağlık sorunları gibi bilgiler de toplanıyor. Bu sayede corona virüsünün yayılım haritası ve risk altındaki demografik bilgiler gibi veriler toplanacak. Bunlar veri modelcileri ve halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılabilecek” dedi.

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Gates, “Bu veriler önemli. Bilim insanları, virüsün bulaşma zincirini ya da bölgeye genetiği farklı bir virüs girip girmediğini belirleyebilecek. Ayrıca virüsün, okulların kapatılması ve sosyal mesafe kuralı gibi önlemlere nasıl tepki verdiğini görebilirler” dedi.

SCAN; Seattle and King County Halk Sağlığı Bölümü, Brotman Baty Enstitüsü, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi ve Seattle Çocuk Hastanesi tarafından yürütülüyor. Gates ise programın finansörlüğünü üstlendiği gibi tanıtımını da yapıyor.

‘ABD TEST PROGRAMI YAVAŞ VE EŞİTLİK SAĞLAMIYOR'



Proje kapsamında günde 300 kişinin test edildiğini söyleyen Bill Gates, “İnsanlar artık SCAN'ın internet sitesine girerek, kendilerine test kiti yollanması için başvuru formunu doldurabilecekler” diye konuştu.

Bill Gates, SCAN'ın ABD'deki ulusal testlerin yerini almak için tasarlanmadığını söylese de, “ABD'nin yürüttüğü test programı hem çok yavaş hem de büyük eşitsizlikler içeriyor. Sistemimiz, ortaya neler olup bittiğini anlayabileceğimiz bir resim çıkarma konusunda yetersiz. Yapılan testlerin sonuçları 24 saat sonra çıkıyor. En bulaşıcı dönemdeyken bu kadar geç sonuç almanın amacı ne?” eleştirisini yöneltti.