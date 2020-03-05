BİM’in kârı düştü

BİM’in 2019 net kârı yüzde 2 düşüşle 1.22 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2019 yılında satış gelirleri ise yüzde 24.4 artışla 40.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket KAP’a açıkladığı 2020 beklentilerine göre ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 23 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 1 milyar lira yatırım planlıyor.

TÜRKİYE’DE 7.438 MAĞAZA

BİM faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağaza ile başladı. 2019’da beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 yeni mağaza açan BİM, 2019 sonunda Türkiye’de 7.438 mağazaya ulaştı.

Öte yandan şirket, Fas’ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaştı. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunuyor. (REUTERS-sozcu.com.tr)