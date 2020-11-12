Bin 127 kuruma yatırım teşvik belgesi

Eylül ayında 1,127 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 19.39 milyar TL tutarında yatırım teşvik belgesi verildi.

Ağustos ayında 911 kurum kuruluşa 18.33 milyar TL tutarında yatırım teşvik belgesi verilmişti. Bu kapsamda Ağustos ayına göre yatırım teşvik belgesi sayısı 216 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 1.06 milyar TL arttı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Eylül ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 19.39 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 1.03 milyar dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 30,506 kişilik istihdam öngörülüyor.

ENERJİ VE SAĞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Eylül ayı yatırım teşvik belgeleri listesinde, en yüksek yatırım bedelli projeler arasında enerji ve sağlık alanında yatırımlar öne çıkıyor.

Buna göre, en yüksek yatırım bedeliyle teşvik belgesine bağlanan proje, Kocaeli’de Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ’nin (TÜPRAŞ) 1.3 milyar TL yatırım bedelli, yıllık toplam 15.8 milyon ton petrol türevleri ve 324,300 ton kükürt üretim kapasiteli tesisinin modernizasyon yatırımı olarak öne çıkıyor.

TÜPRAŞ’ı sağlık alanında, İnvamed Sağlık İlaç AŞ, Ankara’da 788 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 400 milyon adet damar içi katater seti üretim kapasiteli komple yeni yatırım projesiyle, ardından Türkiye Elektrik Üretim AŞ (TEİAŞ) çeşitli illerde 500 milyon TL yatırım bedelli elektrik iletim hizmeti modernizasyon yatırımıyla izliyor.

Listeye göre, en yüksek yatırım bedeline sahip diğer kuruluşlar arasında metal ve ambalaj sanayi alanındaki yatırımlar göze çarpıyor.

Bu kapsamda, Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi AŞ’ye Manisa’da 477.7 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 10,000 ton nikel üretim tesisi yatırımı için; Modern Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi’ye İstanbul’da 410 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 190,000 ton oluklu kağıt ve karton kutu üretim kapasiteli tesis yatırımı için; Süper Film Ambalaj Sanayi’ye Kırklareli’de 385.9 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 60,000 ton plastikten gerdirilmiş film ve Bopp film üretim kapasiteli tesisi için; Enerjisa’ya Adana’da 383.6 milyon TL yatırım bedelli termik santral modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi verildi.

Aynı gazetede yayımlanan Eylül ayı tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 262 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 3.27 milyar TL, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 201 milyon dolar, istihdam sayısı ise 12,613 olarak gerçekleşti. (REUTERS)