2 milyon haneye biner liralık nakdi yardım ne zaman ödenecek? Sosyal yardım kimleri kapsıyor?

İki milyon hane için bin liralık nakdi yardım ödemelerinde tarih belli oldu. Geçtiğimiz gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 1.000 liralık sosyal yardım uygulamasında başvuru şartı aranmıyor. Peki kimler nakdi yardımdan yararlanacak? Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

NAKDİ YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

veya

– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da,

1 ve 6 olanlar 2’sinde

2 ve 7 olanlar 3’ünde

3 ve 8 olanlar 4’ünde

4 ve 9 olanlar 5’inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.