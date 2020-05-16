ABD’de bir dev daha iflas erteleme istedi

Corona virüsü, salgına mali durumu zayıfken yakalanan şirketler için yıkıcı etki yaratıyor. ABD'de dev markalar peş peşe iflas erteleme başvuruları yapmaya devam ediyor.

Özellikle de tekstil sektöründe. Daha önce Neiman Marcus, J.Crew ve True Religion bu yönde adım atmıştı. Bunlara eklenen son firma, 118 yıllık JCPenney oldu

4 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Business Insider’da yer alan habere göre JCPenney, karantina nedeniyle 850 mağazasını geçici olarak kapatınca ekonomik anlamda ciddi bir darboğaza girdi. Şirket önce 15 Nisan'da yapması gereken borç ödemesini kaçırdı. 7 Mayıs'da ise ikinci bir ödeme atlandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan başvuruda JCPenney'nin 4 milyar dolar borcu olduğu ve 17 milyon dolar faiz ödemesi yapıldığı belirtildi.

‘SALGIN PLANLARIMIZI BOZDU'



CEO Jill Soltau, salgın başlamadan önce yenileme planı stratejisini hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Bu kapsamda şirketimizi yeniden inşa etme yolunda önemli adımlar atmıştık. Çabalarımız karşılığını vermeye başlamıştı. Ancak salgın nedeniyle mağazalarımızın kapatılması, ödenmemiş borcun ortadan kaldırılmasını da içeren daha kapsamlı bir adım atmamızı gerektirdi” diye konuştu. Şirket, iflas erteleme başvurusunun bir parçası olarak, 900 milyon dolarlık borçlu finansmanı sağlandığını da duyurdu.

STRATEJİ DEĞİŞİMLERİ İŞE YARAMADI

JCPenney, 2011 yılından beri kâr edemiyordu. Online alışverişe olan talebin artması, markanın devasa mağazalarının her geçen gün daha az kişi tarafından ziyaret edilmesine yol açtı. Ayrıca TJ Maxx ve Ross Stores gibi düşük fiyatlı perakendecilerle girdiği rekabette de zorlandı.

JCPenney işleri düzeltmek için birkaç kez strateji değiştirdi. Önce gençlere yönelik bir marka olmaya çalıştı. Beklenen ilgiyi göremeyince, aileleri için alışveriş yapan orta yaşlı kadınlara yöneldi. Ancak bir türlü işler yoluna girmedi ve marka onlarca mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Son olarak 1 Şubat'ta sona eren mali yılda şirketin satışlarının yüzde 7.7 azaldığı açıklanmıştı.

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