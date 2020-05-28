Bir iflas erteleme başvurusu da Tuesday Morning’den

ABD'de iflas erteleme başvuruları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak indirimli ürün perakendecisi Tuesday Morning, Dallas'taki ABD İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, bu yaz 687 mağazanın 230'unun kapatılacağı belirtildi. Mahkemeye yapılan başvuruda, ilk etapta düşük performans sergileyen ve birbirine çok yakın olan 132 mağazanın kepenklerini indireceği kaydedildi.

‘SALGIN NEDENİYLE KAPANMAMIZ CİDDİ ETKİ YARATTI’



Tuesday Morning, yeniden yapılanma çerçevesinde 100 milyon dolarlık borçlu finansmanı sağladı. Ayrıca 25 milyon dolarlık ek finansman için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Şirket, yapılan bu hamlelerle birlikte karlılığın ve kredibilitenin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

CEO Steve Becker, “Corona virüsü salgını nedeniyle mağazalarımızın beklenmedik bir şekilde uzun süreli kapalı kalması, işimiz üzerinde ciddi etkiler yarattı. Mağazalarımızı iki ay boyunca açamayınca, iflas erteleme başvurusu dışında bir seçeneğimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR YÜZDE 10 ARTTI

Ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte Tuesday Morning'in mağazalarının beşte dördü 24 Nisan'dan itibaren kademeli olarak yeniden işe başladı. 7300'den fazla çalışan yeniden işbaşı yaptı. Bu süreçteki satışların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 yükseldiği açıklandı.