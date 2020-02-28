Bir milyon abonenin doğalgazı kesildi

Türkiye'de nüfusun yüzde 62'sinin kullandığı doğalgaza gelen zamlar, vatandaşın belini büktü. 2019 yılında borcunu ödeyemeyen ve gazı kesilen abone sayısı bir milyonu aştı. 2014-2018 yılları arasında doğalgazı kesilen toplam abone sayısı ise 5 milyon 386 bin 338'i buldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada geçen yıl borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının bir milyonu geçtiğini belirterek ‘'Enerji Bakanlığı kayıtlarına gere, 2019 Ocak-Eylül arasındaki 9 aylık dönemde doğalgazı kesilen abone sayısı 710 bin 364 oldu. Eylül ayından sonra başlayan soğuklar ve yüksek faturalarla birlikte bu sayı bir milyonu geçti'' dedi.Vatandaşın doğalgaz faturasını ödeyemez hale geldiğini ifade eden Türkkan, “Geçen sene ödediğinden 2 misli fazla fatura geliyor. Vatandaş İdlib'de, Suriye'de, Libya'da neler olduğunu düşünemiyor, çünkü tek gündemi pahalılık, yoksulluk ve işsizlik. 2018'den bu yana doğal gazın artış oranı yüzde 60 ama gelen faturalar yüzde 100 arttı. Geçen sene 300 lira ödeyen bu sene 600 lira ödüyor. Yüzde 60 olsa 480 lira fatura ödemesi lazım'' diye konuştu.

YÜZDE 60 ZAM

Doğalgaza son iki yılda yaklaşık yüzde 60 zam geldi. 1 Ağustos 2018'de yüzde 9, 1 Eylül 2018'de yüzde 9, 1 Ekim 2018'de yüzde 9, 31 Temmuz 2019'da yüzde 14.9 zam uygulandı. Son zam ise 31 Ağustos 2019'da yüzde 14,9 olarak yansıdı. Doğalgazı kesilen abone, borcunu ödedikten sonra ayrıca 31 lira 27 kuruş da, açma kapama bedeli veriyor.

14.3 milyonun elektriği kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği bilgiye göre 2017-2018 yılları arasında elektrik faturasını zamanında ödeyemediği için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde 559 bin 731 abonenin ise elektriği kesildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde faturayı ödeyemediği için 14 milyon 314 bin 375 abonenin elektriği kesildi.