Birçok üründe taksit sayısı düşürüldü

Ticaret Bakanlığı kararıyla, birçok üründe taksit sayısı sınırı düşürüldü.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre;

KAMERA, SES SİSTEMİ VE TV’DE 6’DAN 4’E DÜŞTÜ

* Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 TL’nin üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

* Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında sınır 18 aydan 12’ye düşürüldü.

* Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

* Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık’ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

AMAÇ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Hükümet, salgın döneminde ekonomiyi canlandırmak için bankaların daha fazla kredi vermesini ve vatandaşların da daha fazla harcama yapmasını teşvik etmek için birçok adım atmıştı. Faizlerin düşürülmesi, kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyaları, bankaları daha fazla kredi vermeye zorlayan aktif rasyosu düzenlemesi ve taksit sayılarının artırılması da bu adımlar arasındaydı.

Ancak bu adımlar sonucunda döviz kurlarının ve enflasyonun kontrolden çıkması üzerine hükümet, daha önceki adımların tam tersi yönde adımlar atmak zorunda kaldı.

Hükümet, taksit sayılarını düşürerek talebi ve dolayısıyla enflasyonu düşürmeyi amaçlıyor.

İlginizi Çekebilir Mobilya, altın, elektronik eşya ve araç alımında taksit sayısına düzenleme