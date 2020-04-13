Birinci hafta kuru gıda, beşinci hafta tıraş makinesi

2 milyondan fazla çalışanı olan dünyanın en büyük süpermarket zinciri Walmart'ın CEO'su Doug McMillon virüsün ABD'de çıkmasının ardından vatandaşın alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini söyledi.

Virüsün görüldüğü ilk haftalarda stoklanabilir gıda ürünleri ve tuvalet kağıtlarına büyük ilgi görüldüğünü anlatan McMillon şimdi yapboz ve saç boyası gibi ürünlerin satışında artış gördüklerini belirtti.

CNN'in haberine göre bir TV programına katılan CEO, “İnsanlar daha fazla evlerinde kalmaya başladıkça alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini görüyorsunuz.

McMillon, “İnsanların berbere gitmeye ihtiyacı var. Tıraş makinası çok satıyor. Satıştaki bu değişimleri gözlemek enteresan” diyor.

BİRİNCİ HAFTA DEZENFEKTAN BEŞİNCİ HAFTA: TIRAŞ MAKİNESİ

Nielsen'in yaptığı araştırmaya göre ABD'de ilk vakaların ortaya çıkmasından sonra ilk hafta el dezenfektanları ve sabunların satışları arttı, ikinci hafta tuvalet kağıdı satışlarında büyük yükseliş gözlendi. Üçüncü ve dördüncü hafta, evde ekmek yapımı için maya satışları arttı. Beşinci hafta ise tıraş makinesi satışlarında büyük artış yaşandı.