Birleşik Krallık’ta kripto şirketlerine temmuza kadar izin

Birleşik Krallık’ta FCA, 10 Ocak’tan itibaren, kripto şirketleri için “kara para aklama” ve “terörün finansmanı” konularında denetçi kuruluş olarak görev yürütüyor. FCA’nın verdiği geçici izin, kuruma bugüne kadar başvurmuş olan ve 10 Ocak 2021 tarihine kadar başvuracak olan kripto şirketlerinin Kara Para Aklama Düzenlemeleri’ne uygun olarak çalışmalarını kapsıyor.

FCA açıklamasında, birçok kripto varlığın “oldukça spekülatif” olduğunun altı çizildi ve bu nedenle “hızla değer yitirebileceği” de belirtilerek, FCA’nın, firmaların kripto varlık faaliyetleri konusunda tüketici koruma yetkilerine sahip olmadığı anımsatıldı.

Açıklamada, “Bir firma FCA’ya kayıtlı olsa bile, diğer şeylerin yanı sıra kripto varlık işletmelerinin müşteri varlıklarını (yani müşterilerin parasını) korumaktan sorumlu değiliz” uyarısı yapıldı. (DHA)

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