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Birleşme ve satın almaya salgın darbe vurdu

Salgının etkisiyle şirketler yeni yatırım yerine nakitte kalmayı tercih etti. Satın almalarda turizm geri planda kalırken, online eğlence öne çıktı.

Nuray TARHAN
Güncellenme: 06:35, 23/11/2020
Haberler Ekonomi
Birleşme ve satın almaya salgın darbe vurdu

Dünyada ve Türkiye'de şirket birleşmeleri ve satın alma işlemleri gerek sayı gerekse toplam büyüklük açısından geçen yılın gerisinde kaldı. Covid-19'un olumsuz etkilediği bazı sektörlerdeki işlemlerin geri çekilmesi ve seyahat yasakları gibi teknik zorlukların yanı sıra potansiyel alıcıların bir kısmı belirsizlik nedeniyle yeni yatırım yapmak yerine nakitte kalmayı tercih ettiler.

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, Covid-19'un olumsuz etkilediği, taşımacılık, gayrimenkul, alışveriş merkezi, turizm ve otelcilik sektörlerinde işlemlerin büyük ölçüde geri çekildiğini belirterek, “Buna karşılık ev içi harcama ile ilgili her sektör olumlu etkilendi. Örneğin, elektronik perakende, online eğlence, evde yeme-içme, kurye gibi sektörlerdeki teknoloji şirketleri ön plana çıktı. Bu yeni çalışma ve yaşam şeklinin Covid-19 sonrası dönemde kısmen devam edeceği beklentisiyle bu sektörlere olan ilgi arttı” dedi. Büyükavşar, Türkiye'de birkaç tanesi dışında birleşme ve satın alma işlemlerinin büyük değil, küçük ve orta büyüklükteki işlemlerde yoğunlaştığını söyledi.

ÜÇTE BİRİ YABANCI

Satın alma işlemlerinde alıcı tarafın üçte birinin yabancı sermayeli şirketler olduğunu vurgulayan Büyükavşar, “Alıcı tarafı net olarak stratejik ya da finansal yatırımcı olarak sınıflandırmak gittikçe zor olmaya başladı. Bazen stratejik bir alıcının arkasında finansal yatırımcı olabilir. Yine de gerçekleşen işlemlerin yaklaşık olarak yüzde 20'sinin finansal yatırımcılar olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

2021'DE CANLANIR

İlk çeyrekte salgının kontrol altına alındığı varsayımıyla, 2021'in bu yıla göre çok daha canlı olmasını beklediklerini vurgulayan Büyükavşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle, salgından olumsuz etkilenen sektörlerin toparlanması bu sektördeki şirketlere ilişkin belirsizlikleri kaldıracaktır. Daha da önemlisi, 2020 yılında yatırım yapmayarak nakitte kalmayı tercih eden yatırımcıların tekrar piyasaya geleceğini ön görüyoruz.”

110 birleşmenin yarısı bilişim sektöründen
EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı İlhami Koç, bu yılın ilk 10 ayında dünyada gerçekleşen 110 birleşme ve satın alma işleminin yaklaşık yarısını bilişim sektörünün oluşturduğunu söyledi. Koç, “Geçen yıl işlem sayısının üçte biri bilişim sektöründen çıkmıştı. Bunda salgının etkili olduğunu düşünüyoruz. Açık ara en büyük işlem de PeakGames ve İzyco'da olduğu gibi bilgisayar oyunları sektöründen çıktı” dedi.
canlı darbe Teknoloji Türkiye
Yayınlanma Tarihi:06:40,
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