Bisse Instagram yayınlarına başlıyor

Bisse, Instagram'da Ünlü İsimlerle “Biz Bize Sohbetler” Canlı Yayınlarına Başlıyor Türkiye'nin hazır giyimdeki tanınmış markalardan Bisse, Instagram sayfası üzerinden kültür – sanat, müzik, gastronomi ve cemiyet dünyasından başarılı isimlerle “Biz Bize Sohbetler” canlı yayınları başlatıyor.

Haftada 2 kez gerçekleştirilecek olan Biz Bize Sohbetler'in moderatörlüğünü, ünlü sunucu Burcu Esmersoy yapacak.

İlki 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te gerçekleşecek olan Biz Bize Sohbetler'e dünyaca ünlü Türk ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin konuk olarak katılacak.

Biz Bize Sohbetler'in 3 Mayıs Pazar günü saat 15.00'teki konuğu ise Türk gastronomisinin önde gelen isimlerinden Ömür Akkor olacak. BİSSE'nin Biz Bize Sohbetleri'nde ünlü isimlerin Koronavirüs salgını kapsamında günlük yaşamları ve erkek giyimine yönelik stilleri üzerine konuşulacak.