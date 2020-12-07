Bitcoin 19 bin 300 dolar sınırına yükseldi

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.50 artışla 19,291.73 dolara yükseldi; birimin haftalık kazancı yüzde 4.16’ya, birimin toplam piyasa hacmi de 358.05 milyar dolara yükseldi.

Celsius CEO’su Alex Mashinsky, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada “2017’de tüm olay aşırı heyecan ve kaçırma korkusuyla Bitcoin trenini yakalamaya çalışan ilk kullanıcılar ile ilgiliydi. Bu kez ise durum farklı. Neredeyse kimsenin Bitcoin araması yapmaması, herkesin zaten ne olduğunu ve nereden satın alacağını (Cash App veya PayPal) bildiğini gösteriyor” diye belirtti. Mashinsky, Bitcoin aramaları konusunda Google Trendler verilerini referans gösteriyordu” dedi.

Mashinsky’ye göre Bitcoin, bu yıl birçok açıdan ana akımda yaygınlık kazandı: PayPal platformunda kripto hizmetler için destek sunmaya başladı ve toplumda sektöre ilişkin farkındalığı artırdı.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 72 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından altı birim düşünler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 571.84 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolara indi.

Toplam 7,869 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,939 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6’sını Bitcoin oluşturuyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Kripto Para Araştırma Raporunun Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi.

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