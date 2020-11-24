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Bitcoin 19 bin doları gördü

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin 3 yıl aradan sonra ilk defa 19 bin dolar seviyesine ulaştı.

Güncellenme: 14:10, 24/11/2020
Haberler Ekonomi
Bitcoin 19 bin doları gördü

Dijital kripto para birimi Bitcoin neredeyse üç yıl sonra ilk kez 19 bin dolar seviyesine ulaşarak yaklaşık 20 bin dolar olan tarihi zirvesine yaklaştı.

Dünyanın en popüler kripto parası, eşi benzeri görülmemiş mali ve parasal canlandırmalar sonrası riskli varlıklara olan talep artışıyla bu yıl yaklaşık yüzde 160 kazanım göstermişti.

Bitcoin’in yükselmesinin diğer sebepleri ise enflasyona dirençli varlıklara olan talebin artması ve kripto paraların yaygın olarak kabul görmeye başlayacağı konusundaki tahminler.

Bitcoin yalnızca Kasım ayında yüzde 37’nin üstünde kazanım elde etti.

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