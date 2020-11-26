Bitcoin 3 yıl sonra yine sahnede! Neden yükseliyor?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son dönemde yine fiyat artışları ile gündemde. Bitcoin’in değeri 3 yıl aradan sonra tekrar 19 bin doların üzerine çıktıktan sonra kâr satışlarıyla karşılaştı. Uzmanlar, Bitcoin fiyatlarının yükselmesinde corona virüsü salgını ve kurumsal yatırım şirketlerinin Bitcoin’e olan ilgisinin yanında, üretimde otomatik olarak yaşanan düşüşün de etkili olduğunu söylüyor.

POLAT: ARZ OTOMATİK OLARAK YARILANIYOR

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselişi sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Bitcoin ile ilgili yıl başından bu yana çok önemli gelişmeler olduğunu belirten Polat, “Bitcoin arzı otomatik olarak 4 yılda bir yarıya düşürülüyor. Bunun ilki 2012 yılında gerçekleşmişti. İkincisi 2016 yılında oldu ve son olarak da 2020 yılının Mayıs ayında bir yarılanma oldu. Arz yarıya inince yavaş yavaş kıtlık başlıyor. Talep aynı ama miktar azalıyor. Aslında fiyat artışında ana belirleyici bu.” dedi.

PANDEMİ VE ABD SEÇİMLERİ DE ETKİLİ OLDU

Bitcoin’de yaşanan yükselişi tetikleyen konjonktürel etkilerin de olduğunu söyleyen Polat, “Pandemi de bunlardan bir tanesi. İnsanlar paralarının değer kaybetmeyeceği hatta değerleneceği yerler arıyorlar. Bitcoin bu etkiyi sağlıyor. Pandeminin başında fiyat 7 bin dolar seviyesindeydi. 3 bin 800 dolar seviyesine kadar çekildi. Sonra çok hızlı bir şekilde toparlandı. Eylül ayının başında 11 bin dolar seviyesine ulaşmıştı.” ifadelerini kullandı.

KURUMSAL YATIRIMCI ETKİSİ

Mayıs ayından itibaren Bitcoin üretiminin otomatik olarak yarıya düşmesi ile başlayan sürecin, pandemi etkisi, küresel ekonomi ve ABD seçimlerindeki belirsizlikler ile birleşince yaz aylarından itibaren kurumsal yatırımcıların da Bitcoin’i protföylerine dahil etmeye başladıklarını belirten Polat sözlerini şöyle noktaladı:

Bu bağlamda Bakkt, Grayscale, Square ve Fidelity gibi Bitcoin alım satım ve saklama hizmetleri veren Batı menşeli finansal kurumların yanına, geçen haftalarda PayPal gibi yeni büyük oyuncular da eklendi.

Bunun da ötesinde JP Morgan, Citibank ve Deutsche Bank gibi finans kuruluşlarının da son dönemdeki yatırım notlarında Bitcoin’den 21. yüzyılın altını olarak söz etmeleri ve hatta Citibank’ın Aralık 2021 için 300 bin dolar gibi oldukça iddialı bir fiyat vermesi de dikkat çekici.

Bitcoine ilgi her geçen gün artıyor. Artık bu sığ bir piyasa olmaktan çıkıyor. Bitcoin 2021 yılında artık bir ödeme aracı değil de dijital varlık, dijital maden hatta dijital bir altın noktasına yöneliyor.

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARI Bugün itibarıyla her saat 25 bin civarında yeni Bitcoin cüzdanı açıldığını söyleyen Polat, 'Bitcoin S&P 500 ve altından bile pozitif ayrışarak kendi rekorunu kırma azmiyle yoluna devam ediyor. Tüm bunlar yatırımcıların iştahını kabartıyor ve treni kaçırmayayım duygusunu tetikliyor. Bu noktada dijital okur yazarlığı az olan yatırımcıları uyarmak gerekiyor. Bunun ne zaman yükselip düşeceğini bilmek zor. O nedenle dijital, finans okuzyazarlığı az olan yeni yatırımcıların bu piyasaya girerken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bilmeyen, tecrübesi olmayan kişilerin en azından bir deneme yapmaları, az bir miktar ile başlamaları gerekiyor.' diyerek uyarılarda bulunuyor.

KADİR KURTULUŞ: 2020’NİN EN YÜKSEK ARAMA SAYISINA ULAŞTI

Avrasya Blockchain ve Dijital Paralar Derneği Başkanı Av.Kadir Kurtuluş da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Bitcoin ve diğer kripto paralar için yükseliş beklentisinin birey veya özel/kamu kurumları olsun hemen herkes için pozitif seyrettiğini belirten Kurtuluş, “Google trendlerde de 2020'nin en yüksek arama sayısına ulaştı. Bu durumu en son 2017 sonlarında Bitcoin ve kripto paralardaki çıkış trendinde görmüştük. Orada kilit haberlerden birisi kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i vadeli işlemlerine dahil etmesiydi. Şimdi de kurumsal yatırımcıların çıkış trendinde rolü büyük ama bu sefer başka temel gelişmelerden bahsetmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Kadir Kurutuluş, yükseliş nedenleri ve bu trendin devamı noktasında en başa JP Morgan ve Paypal'dan gelen olumlu haberleri, Alman Bankası Bitwala’da Bitcoin hesabına faiz ödemesinin başlamasını ve Biden'in seçilmesinin koyulabileceğini belirtti.

“JP MORGAN RAPORUNA GÖRE FİYAT 2-3 KAT ARTABİLİR”

“2017'de Bitcoin'i sahtekarlık olarak tanımlayan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, bugün kendi şirketinin raporu ile mahçup ediliyor.” diyen Kadir Kurtuluş, “Bitcoin'i dijital altın statüsüne koyan JP Morgan raporuna göre Bitcoin fiyati 2-3 kat artabilir. Bu tespiti rakamlar da doğruluyor çünkü altının piyasa değeri 8 trilyon dolar, BTC piyasa değeri 350 milyar dolar ve fark her geçen gün azalıyor, EFTs'lerde (Exchange Trade Funds) ise JP Morgan'a göre fark çoktan kapanmış durumda, Bitcoin Fonu (BTC ETF) piyasa değerinde altın fonuna (Gold ETF) yaklaşıyor.” dedi.

Paypal’ın kripto paraları ABD’de dijital cüzdanlara entegre edecek olmasının önemine de vurgu yapan Dimon bazı şirketlerin portföylerinde rezerv para olarak Bitcoin tutmaya başladıklarını söyledi.

“COVID-19 NEDENİYLE DEVLETLERİN PARALARINA GÜVEN AZALABİLİR”

Önceden devlet baskısı ya da güvensizlik nedeniyle bazı varlıkların kripto paralara yöneldiğini belirten Kurtuluş, “JP Morgan’ın yine açıkladığı bir raporda doların önümüzdeki yıllarda %20 değer kaybedeceğinden ve trendin devam edeceğinden bahsediliyor. Covid-19 ile birlikte dünya devletlerine ve devletlerin paralarına da güven azalabilir. Sonuç olarak corona virüsü ile birlikte sadece huzursuz paralar değil, huzurlu paralar da bir kısım portföy ile sınırlı da olsa kripto varlıklarda değerlendirebilir.” açıklamasında bulundu.

İKİ TEMEL RİSK ÜZERİNDE YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR

Kurtuluş geçen temmuz ayında Twitter’da ünlülerin Bitcoin üzerinden dolandırılmasına kadar giden skandalı anımsatarak bu sürecin kripto paraların yasaklanmasına kadar gidebileceğini vurguladı. Kripto paraların kontrol edilememesinin her zaman bazı riskler barındırdığını anımsatan Kurtuluş, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın gelişiyle birlikte küresel şirketlerin (Örneğin Facebook Librası) kripto paralarının da ön plana çıkacağını söyledi.

Kurtuluş, “Bu şirketler; kendi blockchain protokollerinin yapısı ve kripto para anlamında hazır olduklarında, merkezsiz kripto paraların yasaklanması ya da sınırlandırılması için politik baskılarda da bulunacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

Kurtuluş dünyada kripto paralar alanındaki diğer bazı gelişmeleri de şöyle sıraladı:

Son olarak Çin de sürecin belirleyici aktörlerinden olacaktır. Yasaklamalara rağmen Çin Kominist Partisinin yayınladığı blockchain prosedürleri, hazırlanan Çin Kripto parası ile süreci destekledikleri ortada. Bu finansal değişimin öncüsü Çin olmak istiyor.

Avrupa Birliği’nin de çalışmaları devam ediyor. Kısacası; ülke kripto paraları, büyük şirketlerin kripto paraları, IMF ve merkez bankaları kripto para girişimleri belirli noktaya geldiklerinde hepsinin ilk hedefi merkezsiz kripto paralar olacaktır. O zamana kadar hava güzel gözüküyor ama oradan sonrası için yaşanacak yasal değişimler bu paraların kaderini belirleyecektir.

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