Bitcoin’den yeni rekor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yıl sonuna doğru gelen alımların desteğinde 27,289.66 dolarlık yeni zirveyi gördü ve toplam piyasa hacmi 507.1 milyar dolar ile 500 milyar dolar sınırını da aştı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.43 artışla 27,289.66 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 16.25 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 507.1 milyar dolara yükseldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (Securities and Exchange Commission – SEC), Ripple Labs’i bazı satış ihlalleri nedeniyle dava edeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle haftalık kaybı yüzde 50’yi aşan Ripple (XRP), son 24 saatte yüzde 4.90 düşüşle 0.29 dolara geriledi.

İLK 10 BİRİMDEN 3 TANESİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 40 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından, biri XRP olmak üzere üç tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 49 milyar dolar artışla 719 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,116 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,972 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.3’ünü Bitcoin oluşturuyordu. (DHA)

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