Bitcoin’in yükselişi sürüyor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yıl sonuna doğru, başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle 29,244.75 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gördü.

Bitcoin’in yeni zirvede toplam piyasa hacmi de 543.17 dolarlık yeni rekor düzeyi, 768.31 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 70.7’yi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.19 artışla 28,999.73 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.93 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 20 milyar dolarlık artışla 538.25 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre, Bitcoin’deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi.

İLK 10’DAN 5’İ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 63 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından beş tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolar artışla 762 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 185 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,150 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,339 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

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