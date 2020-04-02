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‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına toplanan bağış açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarı açıklandı. Perşembe günü itibarıyla kampanyaya 846 milyon 606 bin TL'lik bağış yapıldı. Kampanya için toplam 2 milyon 118 bin 107 SMS atıldı.

22:00 -
Haberler Ekonomi
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına toplanan bağış açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına birçok şirket destek vermişti. Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ayrıca kampanyaya katılım için yaklaşık 2 milyon 118 bin 107 kısa mesaj (SMS) gönderildiği de öğrenildi.

Corona Cumhurbaşkanı Ekonomi Perşembe
Son güncelleme: 22:02 02.04.2020
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