‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına toplanan bağış açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına birçok şirket destek vermişti. Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ayrıca kampanyaya katılım için yaklaşık 2 milyon 118 bin 107 kısa mesaj (SMS) gönderildiği de öğrenildi.