Bloomberg: Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara indirim geliyor

Bloomberg’in konuya yakın ve doğrudan bilgi sahibi iki kaynaktan aktardığı bilgiye göre; bazı ücret, komisyon ve masrafların oranlarının düşürülmesi, bazılarının tamamen kaldırılması, bazılarında ise miktarın indirilmesi amaçlanıyor. Kaynaklara göre çalışmanın detayları önümüzdeki haftalarda Finansal İstikrar Komistesi'nde ele alınacak. TBB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre Aralık 2019 itibariyle bankaların ücret, komisyon ve bankacılık hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2018'e göre yüzde 33 artışla 49.2 milyar liraya çıktı ve 2004'ten bu yana en yüksek artışı gösterdi. Bankaların bu kalemlerden elde ettiği gelirler 2019 itibariyle toplam gelirlerinin yüzde 12'sini oluşturuyor.