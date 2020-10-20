Bloomberg: Bankaların varlık yönetimi şirketi planı durduldu

Türk bankalarının sorunlu kredileri devretmek için kurmayı planladığı varlık yönetim şirketi için çalışmalar durduruldu.

Bloomberg'de yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre bankalar borçları yapılandırabilecekken varlık yönetim şirketine devretmenin doğru olmadığını düşünüyor.

Ekonomide yeni bir dalgalanma olması durumunda planın yeniden gözden geçirilebileceği ifade ediliyor.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada varlık yönetim şirketi kurmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NE İŞ YAPAR? Varlık yönetim şirketleri; bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların tahsili gecikmiş alacaklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet gösterir.