Bloomberg: Bankaların varlık yönetimi şirketi planı durduldu

Türk bankalarının sorunlu kredileri devretmek için kurmayı planladığı varlık yönetim şirketi için çalışmalar durduruldu.
Bloomberg'de yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre bankalar borçları yapılandırabilecekken varlık yönetim şirketine devretmenin doğru olmadığını düşünüyor.
Ekonomide yeni bir dalgalanma olması durumunda planın yeniden gözden geçirilebileceği ifade ediliyor.
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada varlık yönetim şirketi kurmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.