Bloomberg: Doğuş borçlarını ertelemek istiyor

Doğuş Holding geçen yıl yapılandırdığı 2,3 milyar euroluk borcunun ertelenmesi için bankalarla görüşüyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, pandemi sebebiyle grup borçlarını ertelemek istiyor.

Konu hakkında bilgi veren kaynaklar isimlerini paylaşmak istemedi.

İki kaynağın verdiği bilgilere göre, Doğuş Holding bankalarla yaptığı görüşmelerde borçlarını ödemekte gecikebileceklerini belirtti. Doğuş Holding konu hakkında yorum yapmadı.

Doğuş, Nisan 2019'da 12 banka ile anlaşarak borçlarını 6 yıl süre ile yapılandırmıştı.

Bu anlaşmanın bir parçası olarak firma elindeki bazı varlıkları satmayı kabul etmiş aynı zamanda restorancılıktan turizm ve eğlence sektörüne kadar şirketlerinden hisse satmayı da kabul etmişti.

Bir dönem Türkiye'nin en zengin insanı olan Ferit Şahenk'in başında olduğu Doğuş Holding, Garanti Bankası'ndaki yüzde 31'lik hissesini 5,5 milyar dolar karşılığında üç adımda satmıştı.

Doğuş Holding, Doğuş Gayrimenkul Ortaklığı ile inşaat sektöründe, Doğuş Otomotiv ile otomotiv sektöründe yer alıyor.