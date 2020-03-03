Bloomberg: ING Türkiye birimini satmayı değerlendiriyor

2007 YILINDA TÜRKİYE'YE GİRDİ

ING, finans sektöründe hizmet eden Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki kolu. 14 Aralık 2007'de ING Grubu Oyak Bank'ın bütün hisselerini satın aldı ve ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başladı. 2019'da adı ING olarak değiştirdi. 2019 yıl sonunda ING Türkiye'nin konsolide aktif toplamı 65,4 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 1 milyar 976 milyon TL oldu. Şube sayısına göre Türkiye'nin 15. büyük bankası olan ING Bank, 63 ilde toplam 219 şube ile faaliyet gösteriyor.