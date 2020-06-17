Bloomberg: Türkiye karantina hasarlarını atlatmakta zorlanıyor

Bloomberg’de yer alan ‘Türkiye karantina hasarlarını atlatmakta zorlanıyor’ başlıklı bir ekonomi analizine göre tüketiciler henüz tam anlamıyla ekonomiye dönmedi.

İşte Bloomberg’ün Türkiye ekonomisinin son durumunu değerlendirdiği Türkiye analizi:

750 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinin büyüme motoru olan tüketiciler karantina sonrası dönemde yavaşlama sinyali veriyor.

Salgın mart ayının ortasında Türkiye'yi vurduktan sonra hükümet vatandaşların hareketlerini kısıtladı ve birçok işletme mayıs ayının sonuna kadar kapalı kaldı.

Tek başına sınırlamaları kaldırmak tüketicileri ekonomiye geri kazandırmadı, vaka sayısında artışlar görüldü.

Vaka sayıları tekrar artmadan önce de ekonomide yavaş bir toparlanma olacağı izlenimini verdi. Duraksayan bir ekonomideki devinim eksikliği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için bir zorluk, bakan 83 milyonluk nüfusu olan ve 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkede büyüme ve istihdamda hızlı toparlanma vaat etmişti.

BLOOMBERG ANKETİ YÜZDE 3,6 KÜÇÜLME BEKLİYOR

Albayrak hala 2020 yılında ülkenin büyüyebileceğini düşünüyor. Buna karşılık Bloomberg'ün anketine katılan ekonomistler 2020 yılında Türkiye'nin yüzde 3,6 küçüleceğini öngörüyorlar.

Ekonomik aktiviteyi canlandırmak için kamu bankaları piyasa faizlerinin altında ve uzun vadeli krediler veriyor. Rakamlara göre Türkiye'nin ekonomik aktiviteyi hareketlendirmesi için daha zamana ihtiyacı var. Ülkede istihdam kaybı ve ücretsiz izin uygulaması görülüyor.

ONLINE ALIŞVERİŞ PARLAYAN NOKTALARDAN BİRİ

Google'ın hareketlilik istatistikleri Türklerin ofislere dönmek konusunda gönülsüz olduklarını ortaya koyuyor. Hemen hemen her yerde olduğu gibi online alışveriş ekonomideki az sayıda parlak noktadan biri. Ülkenin enerji ihtiyacında da bir düşüş görülüyor çünkü hizmet sektöründe çalışan insanların büyük bir bölümü hala evlerindeler. Atölyeler ve fabrikalar hala sınırlı kapasite ile çalıştıkları için az enerji tüketiyor.

Hafta sonu ülkede 3 bini aşkın kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bu bir ayda vaka sayısında görülen en yüksek artış olarak kayda geçti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'nün açıklamasına göre vaka artışları doğal ve yasakların tekrar konmasının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Özlü pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,

“Pandemi yakında sona eriyor olsa normalleşmeyi erteleyebilirdik. Fakat pandemi 2 yıl daha farklı şiddetlerde devam edecek gibi gözüküyor. Bu sebepten ötürü normalleşmeyi kaldırmak veya ertelemek yerine kontrollü normalleşmeyi uygulamalıyız” diyor.