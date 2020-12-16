Bloomberg: Yatırımcı 2021’in farklı olmasını umuyor

Bloomberg'de yer alan bir analize göre son yıllarda kayıplar yaşayan Türk Lirası sahipleri 2021 yılının daha iyi geçmesini umuyor.

Analizde TL'nin bu yıl dolar karşısında yüzde 25 değer kaybettiği anımsatılarak Erdoğan'ın artık geleneksel ekonomi politikalarını benimsediğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın artık görevlerinde olmadıkları anımsatılırken bu adımların faiz artışına neden olduğu ifade edildi. Böylece son 8 yıldır dolar karşısında değer kaybeden TL'nin değer kaybını frenlediğine vurgu yapıldı.

Analizde yer alan ifadelere göre Türk bankaları TL'deki değer kaybını frenlemek için bu yıl 100 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. 31 Aralık 2010 tarihinde 1 dolar 1.54 TL iken bu yıl 8.57 TL seviyesine kadar çıktı.

‘U DÖNÜŞÜ OLABİLİR’

Aberdeen Asset Management'tan Viktor Szabo seçimler yaklaşırken ve Merkez Bankası'nın rezervleri erimişken yeni ekonomi politikalarının sürdürüleceğini ifade ediyor. Szabo, “İşler normalleşirse her zaman u dönüşü olabilir” ifadelerini de kullanıyor.

Commerzbank Döviz Stratejisi'nin başında bulunan Ulrich Leuchtmann, “Bugün gördüğümüze göre kurlar, para politikasının gelecekte geleneksel bir yolda ilerleyeceğini umuyor.” ifadelerini kullandı.

Leuchtmann TL için asıl testin para politikasının ekonomik büyümeyi etkileyeceği zaman ortaya çıkacağını söylüyor.

Analiste göre ekonomi yönetimi 2018 krizini yönetmeyi başaramazken gözler yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında olacak.

Rabobank analisti Piotry Mays ise önümüzdeki yıl dolar/TL'nin 7'nin altına inebileceğini söylüuor. Mays, Erdoğan'ın yeni ekonomi ekibine destek vermesi aynı zamanda ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın ‘diplomasiye bir şans daha vermesi' halinde bunun olabileceğini vurguluyor.

İlginizi Çekebilir Financial Times: En basit çözüm faiz artırımı ama...