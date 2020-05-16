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Bloomberg’den Biden’a dev bağış iddiası

Mart ayında ABD başkanlığından çekilen medya imparatoru Michael Bloomberg'ün Trump'a karşı yarışması beklenen Joe Biden'ın kampanyasına 250 milyon dolar bağışlayacağı iddia edildi. İddia taraflarca yalanlanmadı.

Sozcu.com.tr
10:45 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg’den Biden’a dev bağış iddiası

ABD Başkanlığı seçimlerinden çekilen Forbes’a göre; dünyanın en zengin 16'ıncı insanı Bloomberg medya imparatorluğunun sahibi Michael Bloomberg, Trump'a karşı Demokratik Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'a tarihi bir bağış yapmaya hazırlanıyor.

CNBC'de yer alan habere göre Bloomberg, Biden'a tek seferde 250 milyon dolar bağış yapacak.

Bağış miktarı Biden ve Bloomberg'ün ofisleri tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Trump ve Biden, Nisan ayında 60'ar milyon dolar bağış toplamıştı.

58.5 milyar dolarlık serveti olan Bloomberg'ün sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Mike dediği gibi Biden'ı destekliyor. Şu an ona nasıl en iyi şekilde destek olabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

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ABD Dolar Ekonomi
Son güncelleme: 10:54 16.05.2020
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