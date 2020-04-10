Boeing 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük ticari uçak üreticilerinden Boeing, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmak için plan yapıyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre; 160 bin çalışanı olan şirketin ticari uçuş departmanından yüklü miktarda insan çıkarması bekleniyor.

Corona virüsü sebebiyle havacılık sektörü durma noktasına getirmişti. Firma bazı çalışanlarına iş akdinin sonlanması için anlaşmalı paketler de sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin ABD'nin açıkladığı 2 trilyon dolarlık corona virüsü paketi sayesinde iş gücünün yüzde 90'ını 30 Eylül tarihine kadar elinde tutabilmesi bekleniyor.