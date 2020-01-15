Boeing siparişleri çakıldı

ABD’li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX serisi uçakların hangara çekilmesi ile en büyük rakibi Airbus’ın gerisine düşerek tarihinin en düşük sipariş rakamlarından birine ek olarak son 11 yılın en düşük uçak teslim sayısını da açıkladı.

Brüt siparişleri geçen yıl yüzde 77 azalarak 246 adete gerileyen Boeing’te iptal ve değişimlerin ardından net sipariş sayısı 54 oldu. Bu sayı 2018’de 893 net sipariş almış uçak üreticisi için son derece düşük.

2019 İÇİN -0.23 OLARAK HESAPLANIYOR

Boeing tarafından 29 Ocak’ta açıklanacak 2019 sonu bilançosu öncesinde yapılan açıklamaya göre hava yollarının önceki yıllarda sipariş ettiği ancak bu sene teslim edilme ihtimali düşük olan uçaklar da hesaba katıldığında Boeing’in net toplam siparişi -87 olarak belirtiliyor.

Sonuç olarak Boeing’in sipariş-satış oranı 2019 yılı için -0.23 olarak hesaplanıyor.

Öte taraftan Airbus 2019’da 768 net sipariş aldığını ve 863 uçağı müşterilerine teslim ettiğini ay başında açıklamıştı.

İKİ KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. (REUTERS-sozcu.com.tr)